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Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Реал примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча
Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

В среду, 26 февраля, Реал примет Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 26 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Реал занял второе место в группе А, набрав 11 очков за 6 матчей. “Сливочные“ в борьбе за первое место уступили ПСЖ, зато сумели обойти Брюгге (отправился в Лигу Европы) и Галатасарай.

Что касается Манчестер Сити, то подопечные Гвардиолы заняли первое место в группе С (14 очков). Соперниками “горожан“ были Аталанта (вышла в ЛЧ со второго места), донецкий Шахтер (отправился в ЛЕ) и Динамо Загреб.

Между собой Реал и Манчестер Сити сыграли шесть матчей - три победы у “сливочных“, одна - у “горожан“, и два поединка завершились вничью. Отметим, что четыре встречи были в рамках Лиги чемпионов (2 ничьи, 2 победы Реала).

Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают шансы на победу команд равными.

Последние матчи Реала:

22.02.20. Леванте - Реал Мадрид - (Ла Лига)
16.02.20. Реал Мадрид - Сельта - 2:2 (Ла Лига)
09.02.20. Осасуна - Реал Мадрид - 1:4 (Ла Лига)
06.02.20. Реал Мадрид - Реал Сосьедад - 3:4 (Кубок Испании)
01.02.20. Реал Мадрид - Атлетико - 1:0 (Ла Лига)

Последние матчи Манчестер Сити:

22.02.20. Лестер - Манчестер Сити - (АПЛ)
19.02.20. Манчестер Сити - Вест Хэм - 2:0 (АПЛ)
02.02.20. Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)
29.01.20. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (Кубок английской Лиги)
26.01.20. Манчестер Сити - Фулхэм - 4:0 (Кубок Англии)

Очные встречи:

27.07.17. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 4:1 (Товарищеский матч)
04.05.16. Реал Мадрид - Манчестер Сити - 1:0 (Лига чемпионов)
26.04.16. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 0:0 (Лига чемпионов)
24.07.15. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 1:4 (Товарищеский матч)
21.11.12. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 1:1 (Лига чемпионов)

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Теги: онлайн-трансляция, Реал Мадрид, Реал, Манчестер Сити, футбол, Лига Чемпионов, онлайн трансляция
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