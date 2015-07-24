Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал примет Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В среду, 26 февраля, Реал примет Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 26 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Реал занял второе место в группе А, набрав 11 очков за 6 матчей. “Сливочные“ в борьбе за первое место уступили ПСЖ, зато сумели обойти Брюгге (отправился в Лигу Европы) и Галатасарай.

Что касается Манчестер Сити, то подопечные Гвардиолы заняли первое место в группе С (14 очков). Соперниками “горожан“ были Аталанта (вышла в ЛЧ со второго места), донецкий Шахтер (отправился в ЛЕ) и Динамо Загреб.

Между собой Реал и Манчестер Сити сыграли шесть матчей - три победы у “сливочных“, одна - у “горожан“, и два поединка завершились вничью. Отметим, что четыре встречи были в рамках Лиги чемпионов (2 ничьи, 2 победы Реала).

Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают шансы на победу команд равными.

Последние матчи Реала:

22.02.20. Леванте - Реал Мадрид - (Ла Лига)

16.02.20. Реал Мадрид - Сельта - 2:2 (Ла Лига)

09.02.20. Осасуна - Реал Мадрид - 1:4 (Ла Лига)

06.02.20. Реал Мадрид - Реал Сосьедад - 3:4 (Кубок Испании)

01.02.20. Реал Мадрид - Атлетико - 1:0 (Ла Лига)

Последние матчи Манчестер Сити:

22.02.20. Лестер - Манчестер Сити - (АПЛ)

19.02.20. Манчестер Сити - Вест Хэм - 2:0 (АПЛ)

02.02.20. Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)

29.01.20. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (Кубок английской Лиги)

26.01.20. Манчестер Сити - Фулхэм - 4:0 (Кубок Англии)

Очные встречи:

27.07.17. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 4:1 (Товарищеский матч)

04.05.16. Реал Мадрид - Манчестер Сити - 1:0 (Лига чемпионов)

26.04.16. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 0:0 (Лига чемпионов)

24.07.15. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 1:4 (Товарищеский матч)

21.11.12. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 1:1 (Лига чемпионов)