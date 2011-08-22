Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Наполи примет Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 25 февраля, Наполи примет Барселону в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.

Онлайн-трансляция матча Наполи - Барселона будет доступна в этой новости 25 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Наполи занял второе место в группе Е, набрав 12 очков за 6 матчей и всего на один пункт уступив победителю квартета - Ливерпулю. Позади себя неаполитанцы оставили РБ Зальцбург (отправился в Лигу Европы) и Генк.

Что касается Барселоны, то каталонцы выиграли в группе F, набрав 14 очков за 6 матчей. Соперниками “сине-гранатовых“ на этой стадии турнира были дортмундская Боруссия (вышла в плей-офф со второго места), Интер (отправился в ЛЕ) и пражская Славия.

Между собой Наполи и Барселона играли четыре раза, и все матчи носили товарищеский характер. Барселона одержала 3 победы и потерпела одно поражение. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонскому клубу.

Последние матчи Наполи:

21.02.20. Брешия - Наполи - 1:2 (Серия А)

16.02.20. Кальяри - Наполи - 0:1 (Серия А)

12.02.20. Интер - Наполи - 0:1 (Кубок Италии)

09.02.20. Наполи - Лечче - 2:3 (Серия А)

03.02.20. Сампдория - Наполи - 2:4 (Серия А)

Последние матчи Барселоны:

22.02.20. Барселона - Эйбар - (Ла Лига)

15.02.20. Барселона - Хетафе - 2:1 (Ла Лига)

09.02.20. Реал Бетис - Барселона - 2:3 (Ла Лига)

06.02.20. Атлетик - Барселона - 1:0 (Кубок Испании)

02.02.20. Барселона - Леванте - 2:1 (Ла Лига)

Очные встречи:

11.08.19. Наполи - Барселона- 0:4 (Товарищеский матч)

08.08.19. Барселона - Наполи - 2:1 (Товарищеский матч)

06.08.14. Барселона - Наполи - 0:1(Товарищеский матч)

22.08.11. Барселона - Наполи - 5:0 (Товарищеский матч)