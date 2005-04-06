Челси - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Челси примет Баварию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 25 февраля, Челси примет Баварию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн-трансляция матча Челси - Бавария будет доступна в этой новости 25 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Челси занял второе место в группе Н, набрав 11 очков за 6 матчей. Столько же было и у победившей в квартете Валенсии, но у “летучих мышей“ были лучше результаты в личных встречах. Позади себя “синие“ оставили Аякс (отправился в ЛЕ) и Лилль.

Что касается Баварии, то она выиграла все шесть поединков в своей группе и стала шестой командой в истории турнира, которой удалось пройти групповой этап без потери очков. Соперниками Баварии были Тоттенхэм (вышел со второго места), Олимпиакос (в ЛЕ) и Црвена Звезда.

Между собой Челси и Бавария играли пять раз, из них трижды - в Лиге чемпионов. Дважды победили “синие“, а три матча остались за мюнхенским клубом. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу.

Последние игры Челси:

22.02.20. Челси - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

17.02.20. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (АПЛ)

01.02.20. Лестер - Челси - 2:2 (АПЛ)

25.01.20. Халл Сити - Челси - 1:2 (Кубок Англии)

21.01.20. Челси - Арсенал - 2:2 (АПЛ)

Последние матчи Баварии:

21.02.20. Бавария - Падерборн 07 - 3:2 (Бундеслига)

06.02.20. Кельн - Бавария - 1:4 (Бундеслига)

09.02.20. Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 (Бундеслига)

05.02.20. Бавария - Хоффенхайм - 4:3 (Кубок Германии)

01.02.20. Майнц - Бавария - 1:3 (Бундеслига)

Очные встречи:

25.07.17. Челси - Бавария 2:3 (Товарищеский матч)

30.08.13. Бавария - Челси 2:2 / 5:4 по пен. (Суперкубок УЕФА)

19.05.12. Бавария - Челси 1:1 / 3:4 по пен. (Лига чемпионов)

12.04.05. Бавария - Челси 3:2 (Лига чемпионов)

06.04.05. Челси - Бавария 4:2 (Лига чемпионов)