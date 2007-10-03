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Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

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Шахтер примет Бенфику в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция матча
Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция матча

В четверг, 20 февраля, Шахтер примет Бенфику в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Бенфика будет доступна в этой новости, начиная с 19:55 по киевскому времени.

И Шахтер, и Бенфика попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов - обе команды заняли третьи места в своих группах.

Между собой Шахтер и Бенфика играли дважды, победив по одному разу. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

Последние матчи Шахтера:

13.02.20. Шахтер - Волынь - 2:0 (товарищеский матч)
09.02.20. Шахтер - Вентспилс - 1:0 (товарищеский матч)
08.02.20. Олимпия - Шахтер - 1:3 (товарищеский матч)
05.02.20. Шахтер - Сеннерйюск - 2:2 (товарищеский матч)
05.02.20. Шахтер - Македония ГП - 2:0 (товарищеский матч)

Последние матчи Бенфики:

15.02.20. Бенфика - Брага - 0:1 (чемпионат Португалии)
11.02.20. Фамаликан - Бенфика - 1:1 (Кубок Португалии)
08.02.20. Порту - Бенфика - 3:2 (чемпионат Португалии)
04.02.20. Бенфика - Фамаликан - 3:2 (Кубок Португалии)
31.01.20. Бенфика - Белененсиш - 3:2 (чемпионат Португалии)

Очные встречи:

04.12.07. Шахтер - Бенфика - 1:2 (Лига чемпионов)
03.10.07. Бенфика - Шахтер - 0:1 (Лига чемпионов)

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Бенфика, онлайн трансляция, футбол, Лига Европы
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