Шахтер - Бенфика: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер примет Бенфику в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 20 февраля, Шахтер примет Бенфику в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Между собой Шахтер и Бенфика играли дважды, победив по одному разу. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу “горняков“ с коэффициентом 2.33, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу Шахтера здесь оценили в 2.25, а на триумф португальского клуба принимают ставки с коэффициентом 3.10. Ничейный результат здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Шахтера - 2.25, победа Бенфики - 3.20, ничья - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Бенфика, которая начнется 20 февраля в 19:55 по киевскому времени.