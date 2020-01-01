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Тоттенхэм - РБ Лейпциг: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Тоттенхэм примет Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Тоттенхэм - Лейпциг: прогноз букмекеров
Тоттенхэм - Лейпциг: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 19 февраля, Тоттенхэм примет Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Между собой Лейпциг и Тоттенхэм ни разу не играли. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2.60, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 2.75. Ничью здесь оценили в 3.45.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу Тоттенхэма здесь оценили в 2.55, а на триумф “быков“ принимают ставки с коэффициентом 2.75. Ничейный результат здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Тоттенхэма - 2.55, победа РБ Лейпцига - 2.75, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг, которая начнется 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Тоттенхэм, РБ Лейпциг, букмекеры, ставки букмекеров, ставки на спорт, прогноз букмекеров, Лига Чемпионов, футбол
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