Тоттенхэм - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнется в 22:00

Тоттенхэм примет Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 19 февраля, Тоттенхэм примет Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Тоттенхэм занял второе место в группе В, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Шпоры“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Олимпиакос и Црвену Звезду, а победителем группы стала Бавария.

РБ Лейпциг стал победителем группы G (11 очков - 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение). Соперниками немецкого клуба на этой стадии выступили Лион, Бенфика и Зенит.

Между собой Лейпциг и Тоттенхэм ни разу не играли. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу.

Последние матчи Тоттенхэма:

16.02.20. Астон Вила - Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)

05.02.20. Тоттенхэм - Саутгемптон - 3:2 (Кубок Англии)

02.02.20. Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)

25.01.20. Саутгемптон - Тоттенхэм - 1:1 (Кубок Англии)

22.01.20. Тоттенхэм - Норвич - 2:1 (АПЛ)

Последние матчи Лейпцига:

15.02.20. РБ Лейпциг - Вердер - 3:0 (Бундеслига)

09.02.20. Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 (Бундеслига)

04.02.20. Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг - 3:1 (Кубок Германии)

01.02.20. РБ Лейпциг - Боруссия М - 2:2 (Бундеслига)

25.01.20. Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг - 2:0 (Бундеслига)