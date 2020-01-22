Тоттенхэм - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнется в 22:00
В среду, 19 февраля, Тоттенхэм примет Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.
В рамках группового этапа турнира Тоттенхэм занял второе место в группе В, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Шпоры“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Олимпиакос и Црвену Звезду, а победителем группы стала Бавария.
РБ Лейпциг стал победителем группы G (11 очков - 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение). Соперниками немецкого клуба на этой стадии выступили Лион, Бенфика и Зенит.
Между собой Лейпциг и Тоттенхэм ни разу не играли. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу.
Последние матчи Тоттенхэма:
16.02.20. Астон Вила - Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)
05.02.20. Тоттенхэм - Саутгемптон - 3:2 (Кубок Англии)
02.02.20. Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)
25.01.20. Саутгемптон - Тоттенхэм - 1:1 (Кубок Англии)
22.01.20. Тоттенхэм - Норвич - 2:1 (АПЛ)
Последние матчи Лейпцига:
15.02.20. РБ Лейпциг - Вердер - 3:0 (Бундеслига)
09.02.20. Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 (Бундеслига)
04.02.20. Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг - 3:1 (Кубок Германии)
01.02.20. РБ Лейпциг - Боруссия М - 2:2 (Бундеслига)
25.01.20. Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг - 2:0 (Бундеслига)
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