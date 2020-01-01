Боруссия Д - ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия сыграет с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 18 февраля, дортмундская Боруссия примет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Между собой Боруссия и ПСЖ играли два раза, и оба поединка завершились вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение парижскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Тухеля с коэффициентом 2.35, в то время как на хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.80. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу ПСЖ здесь оценили в 2.30, а на триумф “шмелей“ принимают ставки с коэффициентом 2.75. Ничейный результат здесь оценили в 3.80.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Боруссия Д - 2.87, победа ПСЖ - 2.30, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ, которая начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.