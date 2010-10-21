Боруссия Д - ПСЖ 0:0 онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ
Во вторник, 18 февраля, дортмундская Боруссия примет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.
В рамках группового этапа турнира Боруссия заняла второе место в группе F, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Шмели“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Интер и Славию, а победителем группы стала Барселона.
ПСЖ стал победителем группы А (16 очков - 5 победы, 1 ничья). Соперниками парижского клуба на этой стадии выступили Реал, Брюгге и Галатасарай.
Между собой Боруссия и ПСЖ играли два раза, и оба поединка завершились вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение парижскому клубу.
Последние матчи Боруссии:
14.02.20. Боруссия Д - Айнтрахт - 4:0 (Бундеслига)
08.02.20. Байер - Боруссия Д - 4:3 (Бундеслига)
04.02.20. Вердер - Боруссия Д - 3:2 (Кубок Германии)
01.02.20. Боруссия Д - Унион - 5:0 (Бундеслига)
24.01.20. Боруссия Д - Кельн - 5:1 (Бундеслига)
Последние матчи ПСЖ:
15.02.20. Амьен - ПСЖ - 4:4 (Лига 1)
12.02.20. Дижон - ПСЖ - 1:6 (Кубок Франции)
09.02.20. ПСЖ - Лион - 4:2 (Лига 1)
04.02.20. Нант - ПСЖ - 1:2 (Лига 1)
01.02.20. ПСЖ - Монпелье - 5:0 (Лига 1)
Последние очные встречи:
04.11.10. ПСЖ - Боруссия Д - 0:0 (Лига Европы)
21.10.10. Боруссия Д - ПСЖ - 1:1 (Лига Европы)
Полная версия правил