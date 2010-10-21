Боруссия Д - ПСЖ 0:0 онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Дортмундская Боруссия сыграет с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 18 февраля, дортмундская Боруссия примет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Боруссия заняла второе место в группе F, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Шмели“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Интер и Славию, а победителем группы стала Барселона.

ПСЖ стал победителем группы А (16 очков - 5 победы, 1 ничья). Соперниками парижского клуба на этой стадии выступили Реал, Брюгге и Галатасарай.

Между собой Боруссия и ПСЖ играли два раза, и оба поединка завершились вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают небольшое предпочтение парижскому клубу.

Последние матчи Боруссии:

14.02.20. Боруссия Д - Айнтрахт - 4:0 (Бундеслига)

08.02.20. Байер - Боруссия Д - 4:3 (Бундеслига)

04.02.20. Вердер - Боруссия Д - 3:2 (Кубок Германии)

01.02.20. Боруссия Д - Унион - 5:0 (Бундеслига)

24.01.20. Боруссия Д - Кельн - 5:1 (Бундеслига)

Последние матчи ПСЖ:

15.02.20. Амьен - ПСЖ - 4:4 (Лига 1)

12.02.20. Дижон - ПСЖ - 1:6 (Кубок Франции)

09.02.20. ПСЖ - Лион - 4:2 (Лига 1)

04.02.20. Нант - ПСЖ - 1:2 (Лига 1)

01.02.20. ПСЖ - Монпелье - 5:0 (Лига 1)

Последние очные встречи:

04.11.10. ПСЖ - Боруссия Д - 0:0 (Лига Европы)

21.10.10. Боруссия Д - ПСЖ - 1:1 (Лига Европы)