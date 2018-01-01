Атлетико - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Атлетико примет Ливерпуль в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 18 февраля, мадридский Атлетико примет Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Между собой “красные“ и “матрасники“ играли 6 раз - 3 победы на счету мадридского клуба, 1 матч завершился триумфом Ливерпуля и две игры были сыграны вничью.

Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом встречи подопечных Юргена Клоппа.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу английской команды с коэффициентом 2.21, в то время как на хозяев поля можно поставить с коэффициентом 3.65. Ничью здесь оценили в 3.25.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “красных“ здесь оценили в 2.15, а на триумф “матрасников“ принимают ставки с коэффициентом 3.60. Ничейный результат здесь оценили в 3.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Атлетико - 3.50, победа Ливерпуля - 2.20, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Атлетико - Ливерпуль, которая начнется 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.