Атлетико - Ливерпуль 1:0 онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Атлетико сыграет с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 18 февраля, мадридский Атлетико примет Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Онлайн трансляция матча Атлетико - Ливерпуль будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Атлетико занял второе место в группе D, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Матрасники“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Байер и московский Локомотив, а победителем группы стал Ювентус.

Ливерпуль же стал победителем группы Е (13 очков - 4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Соперниками “красных“ на этой стадии выступили Наполи, Зальцбург и Генк.

Между собой “красные“ и “матрасники“ играли 6 раз - 3 победы на счету мадридского клуба, 1 матч завершился триумфом Ливерпуля и две игры были сыграны вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом встречи “красных“.

Последние матчи Атлетико:

14.02.20. Валенсия - Атлетико - 2:2 (Ла Лига)

08.02.20. Атлетико - Гранада - 1:0 (Ла Лига)

01.02.20. Реал - Атлетико - 1:0 (Ла Лига)

26.01.20. Атлетико - Леганес - 0:0 (Ла Лига)

23.01.20. Леонеса - Атлетико - 2:1 (Кубок Испании, 1/16 финала)

Последние матчи Ливерпуля:

15.02.20. Норвич - Ливерпуль - 0:1 (АПЛ)

04.02.20. Ливерпуль - Шрусбери Таун - 1:0 (Кубок Англии)

01.02.20. Ливерпуль - Саутгемптон - 4:0 (АПЛ)

29.01.20. Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 (АПЛ)

26.01.20. Шрусбери Таун - Ливерпуль - 2:2 (Кубок Англии)

Последние очные встречи:

02.08.17. Атлетико - Ливерпуль - 1:1 / 5:4 по пен. (Audi Cup)

29.04.10. Ливерпуль - Атлетико - 2:1 (Лига Европы)

22.04.10. Атлетико - Ливерпуль - 1:0 (Лига Европы)

08.08.09. Ливерпуль - Атлетико - 1:2 (Товарищеский матч)

04.11.08. Ливерпуль - Атлетико - 1:1 (Лига чемпионов)