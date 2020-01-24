Победитель Кубка УЕФА в составе Шахтера переподписал контракт с Филадельфией

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера, который ныне выступает за Филадельфию из МЛС Илсиньо поставил подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новый контракт рассчитан на один сезон. Примечательно, что уже пять лет стороны ежегодно продлевают сотрудничество на год.

В минувшем сезоне Илсиньо провел за Филадельфию 30 матчей, в которых отметился пятью голами и аналогичным количеством результативных передач.