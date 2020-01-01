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Красотка пятницы: роскошная кикбоксерша, на которую запал форвард Эвертона

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию горячую Ниф Брасию.

Ниф Брасия
Ниф Брасия
instagram.com/nifbrascia/

Ниф Брасия - спортсменка родом из Таиланда. Красотка занимается непривычным для девушек спортом - кикбоксингом. В ее активе порядка 60 боев, и все они завершились для нее победой.

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Ниф родилась в Таиланде, но когда ей было 11 лет, то вместе с семьей переехала жить в Италию. Именно там она влюбилась в футбол и стала фанаткой Ювентуса. В одном из интервью девушка рассказала, что ее кумир - Дель Пьеро.

Недавно британское издание The Sun сообщило, что Брасия встречается с форвардом сборной Италии и английского Эвертона Мойзе Кином. Они познакомились в ночном клубе в Милане и с тех пор вместе, правда, свои отношения огласке не придают. 

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была элегантная актриса, которой приписывают роман с Бензема.

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Теги: Мойзе Кин, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, девушка, фото, Красотка пятницы
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