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Манчестер Сити - Лестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Манчестер Сити примет Лестер Сити в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Сити - Лестер Сити: прогноз букмекеров
Манчестер Сити - Лестер Сити: прогноз букмекеров
Getty Images

В субботу, 21 декабря, в матче 18-го тура АПЛ Манчестер Сити сыграет против Лестера. Поединок состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии букмекеры не сомневаются в триумфе “горожан“. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Манчестер Сити с коэффициентом 1.38, а триумф “лис“ здесь оценили в 7.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Гвардиолы в 1.36, а на Лестер здесь установили коэффициент 8.00. Ничью здесь оценили в 5.25.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.36, победа Лестера - 7.50, ничья - 5.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лестер, которая начнется 21 декабря в 19:30 по киевскому времени.

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