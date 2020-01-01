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Тоттенхэм - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Тоттенхэм примет Челси в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Тоттенхэм - Челси: прогноз букмекеров
Тоттенхэм - Челси: прогноз букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 22 декабря, в центральном матче 18-го тура АПЛ состоится лондонское дерби - Тоттенхэм сыграет с Челси. Поединок состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии чуть больше шансов на победу у “шпор“. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2.40, а триумф Челси здесь оценили в 2.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Моуринью в 2.35, а на “синих“ здесь установили коэффициент 2.87. Ничью здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Тоттенхэма - 2.37, победа Челси - 2.75, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси, которая начнется 22 декабря в 18:30 по киевскому времени.

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Теги: Тоттенхэм, Челси, букмекеры, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, чемпионат Англии
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