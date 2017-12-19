Манчестер Сити - Лестер Сити: онлайн трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити примет Лестер Сити в рамках 18-го тура чемпионата Англли. Следите за событиями этого противостояния на нашем сайте.

В субботу, 21 декабря, в матче 18-го тура АПЛ Манчестер Сити сыграет против Лестера. Поединок состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

Онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лестер будет доступна в этой новости 21 декабря, начиная с 19:30 по киевскому времени.

Этот поединок - борьба команд, занимающих первое и второе места в турнирной таблице АПЛ. “Горожане“ имеют в своем активе 35 очков, отставая от “лис“ на 4 пункта. Победа позволит подопечным Гвардиолы сократить разрыв до 1 балла.

Начиная с 1994 года команды провели между собой 23 поединков - Ман Сити праздновал победу в 13 матчах, 6 раз побеждал Лестер и еще 4 встречи завершились вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии явным фаворитом являются подопечные Гвардиолы.

Последние матчи Манчестер Сити:

18.12.19. Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3 (Кубок английской Лиги)

15.12.19. Арсенал - Манчестер Сити - 0:3 (АПЛ)

11.12.19. Динамо Загреб - Манчестер Сити - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

07.12.19. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2 (АПЛ)

03.12.19. Бернли - Манчестер Сити - 1:4 (АПЛ)

Последние матчи Лестер Сити:

18.12.19. Эвертон - Лестер - 2:2 / 2:4 по пен. (Кубок английской Лиги)

14.12.19. Лестер - Норвич - 1:1 (АПЛ)

08.12.19. Астон Вилла - Лестер - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

04.12.19. Лестер - Уотфорд - 2:0 (АПЛ)

01.12.19. Лестер - Эвертон - 2:1 (АПЛ)

Последние очные встречи Манчестер Сити и Лестера:

06.05.19. Манчестер Сити - Лестер - 1:0 (АПЛ)

26.12.18. Лестер - Манчестер Сити - 2:1 (АПЛ)

18.12.18. Лестер - Манчестер Сити - 1:3 (Кубок английской Лиги)

10.02.18. Манчестер Сити - Лестер - 5:1 (АПЛ)

19.12.17. Лестер - Манчестер Сити - 1:1 / 3:4 по пен. (Кубок английской Лиги)