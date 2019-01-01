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Барселона - Реал: прогноз и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

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Барселона примет Реал в перенесенном матче 10-го тура Ла Лиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Реал: прогноз букмекеров на Эль Класико
Барселона - Реал: прогноз букмекеров на Эль Класико
Getty Images

В среду, 18 декабря, состоится главное противостояние Испании - Эль Класико. Барселона и Реал проведут матч перенесенного 10-го тура Ла Лиги в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

По мнению букмекеров, фаворитом матча являются хозяева поля.Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1.74, а триумф Реала здесь оценили в 4.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Вальверде в 1.73, а на Королевский клуб здесь установили коэффициент 4.33. Ничью здесь оценили в 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Барселоны - 1.70, победа Реала - 4.33, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Реал, которая начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, букмекеры, Ла Лига, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, чемпионат Испании
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