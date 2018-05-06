Барселона - Реал: онлайн трансляция Эль Класико
В среду, 18 декабря, состоится главное противостояние Испании - Эль Класико. Барселона и Реал проведут матч перенесенного 10-го тура Ла Лиги в Барселоне на стадионе Камп Ноу.
Онлайн трансляция матча Барселона - Реал будет доступна в этой новости 18 декабря, начиная с 21:00 по киевскому времени.
Для клубом этот поединок имеет важное турнирное значение - на данный момент Барселона и Реал имеют равное количество очков (34) и занимают в турнирной таблице Ла Лиги первое и второе место соответственно.
По мнению букмекеров, фаворитом матча являются хозяева поля.
Последние матчи Барселоны:
14.12.19. Реал Сосьедад - Барселона - (Ла Лига)
10.12.19. Интер - Барселона - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
07.12.19. Барселона - Мальорка - 5:2 (Ла Лига)
01.12.19. Атлетико Мадрид - Барселона - 0:1 (Ла Лига)
27.11.19. Барселона - Боруссия Д - 3:1 (групповой этап ЛЧ)
Последние матчи Реала:
15.12.19. Валенсия - Реал Мадрид - (Ла Лига)
11.12.19. Брюгге - Реал Мадрид - 1:3 (групповой этап ЛЧ)
07.12.19. Реал Мадрид - Эспаньол - 2:0 (Ла Лига)
30.11.19. Алавес - Реал Мадрид - 1:2 (Ла Лига)
26.11.19. Реал Мадрид - ПСЖ - 2:2 (групповой этап ЛЧ)
Последние очные встречи Барселоны и Реала:
02.03.19. Реал Мадрид - Барселона - 0:1 (Ла Лига)
27.02.19. Реал Мадрид - Барселона - 0:3 (Кубок Испании)
06.02.19. Барселона - Реал Мадрид - 1:1 (Кубок Испании)
28.10.18. Барселона - Реал Мадрид - 5:1 (Ла Лига)
06.05.18. Барселона - Реал Мадрид - 2:2 (Ла Лига)
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