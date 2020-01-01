Арсенал - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Арсенал примет Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В воскресенье, 15 декабря, Арсенал примет Манчестер Сити в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

В своей истории команды провели между собой 51 матч. 26 раз победу праздновали “канониры“, 15 - Манчестер Сити, а еще 10 встреч завершились вничью. В предстоящем поединке букмекеры не сомневаются в победе подопечных Гвардиолы.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1.45, а вот триумф “канониров“ здесь оценили в 6.10. На ничью эксперты установили коэффициент 5.40.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые установили коэффициент на победу подопечных Гвардиолы 1.44, а триумф хозяев поля здесь оценили в 6.00. На ничью здесь установили коэффициент 5.25.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Арсенала - 6.00, победа Манчестер Сити - 1.44, ничья - 5.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Сити, которая начнется 15 декабря в 18:30 по киевскому времени.