Арсенал - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча АПЛ

Арсенал примет Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 15 декабря, Арсенал примет Манчестер Сити в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 15 декабря, начиная с 18:30 по киевскому времени.

“Горожане“ на данный момент идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 32 балла и отставание в 14 баллов от лидирующего Ливерпуля. Арсенал же идет на девятой строчке с 22-мя пунктами.

В своей истории команды провели между собой 51 матч. 26 раз победу праздновали “канониры“, 15 - Манчестер Сити, а еще 10 встреч завершились вничью.

В предстоящем поединке букмекеры не сомневаются в победе подопечных Гвардиолы.

Последние матчи Арсенала:

12.12.19. Стандард - Арсенал - 2:2 (групповой этап ЛЕ)

09.12.19. Вест Хэм - Арсенал - 1:3 (АПЛ)

05.12.19. Арсенал - Брайтон - 1:2 (АПЛ)

01.12.19. Норвич - Арсенал - 2:2 (АПЛ)

28.11.19. Арсенал - Айнтрахт Ф - 1:2 (групповой этап ЛЕ)

Последние матчи Манчестер Сити:

11.12.19. Динамо Загреб - Манчестер Сити - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

07.12.19. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2 (АПЛ)

03.12.19. Бернли - Манчестер Сити - 1:4 (АПЛ)

30.11.12. Ньюкасл - Манчестер Сити - 2:2 (АПЛ)

26.11.19. Манчестер Сити - Шахтер Донецк - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

Последние встречи Арсенала и Манчестер Сити:

03.02.19. Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 (АПЛ)

12.08.18. Арсенал - Манчестер Сити - 0:2 (АПЛ)

01.03.18. Арсенал - Манчестер Сити - 0:3 (АПЛ)

25.02.18. Манчестер Сити - Арсенал - 3:0 (Кубок Английской футбольной Лиги)

05.11.17. Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 (АПЛ)