Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий клуб попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

На этой стадии турнира единственным украинским клубом является Шахтер, который попал сюда, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. “Горняки“ получили статус несеяной команды, и, следовательно, первый матч 1/16 финала проведут дома, а ответный - на выезде.

Соперником Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы стала Бенфика из Португалии.

Отметим, что первый матч Шахтер проведет 20 февраля, а ответный - 27 февраля.