Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары команд, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой определились все пары команд, сыграющих на этом этапе.

В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах. По правилам, команды из одной ассоциации, а также клубы, которые играли в одной группе, не могут встретиться в 1/8 финала.

Все пары плей-офф Лиги чемпионов:

Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия) - Бавария (Германия)

Лион (Франция) - Ювентус (Италия)

Тоттенхэм (Англия) - РБ Лейпциг (Германия)

Наполи (Италия) - Барселона (Испания)

Напомним, первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей - в 21:00 по киевскому времени.