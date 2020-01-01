Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой определились все пары соперников.
Участие в жеребьевке приняли 24 команды, вышедшие с первых и вторых мест своих групп, а также 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы:
Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)
Спортинг (Португалия) - Истанбул Башакшехир (Турция)
Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)
Байер (Германия) - Порту (Португалия)
Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)
ЧФР Клюж (Румыния) - Севилья (Испания)
Олимпиакос (Греция) - Арсенал (Англия)
АЗ Алкмар (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)
Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)
Айнтрахт Ф (Германия) - РБ Зальцбург (Австрия)
Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия)
Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция)
Рома (Италия) - Гент (Бельгия)
Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)
Напомним, первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.
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