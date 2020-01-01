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Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

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Стали известны все пары команд, которые сыграют в плей-офф еврокубкового турнира.
Лига Европы: все пары 1/16 финала
Лига Европы: все пары 1/16 финала
uefa.com

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой определились все пары соперников.

Участие в жеребьевке приняли 24 команды, вышедшие с первых и вторых мест своих групп, а также 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы:

Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)

Спортинг (Португалия) - Истанбул Башакшехир (Турция)

Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)

Байер (Германия) - Порту (Португалия)

Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)

ЧФР Клюж (Румыния) - Севилья (Испания)

Олимпиакос (Греция) - Арсенал (Англия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)

Айнтрахт Ф (Германия) - РБ Зальцбург (Австрия)

Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия)

Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция)

Рома (Италия) - Гент (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)

Напомним, первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Лига Европы, результаты жеребьевки, футбол
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