Стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы, по итогам которого стали известны все команды, которые сыграют в 1/16 финала.

В четверг, 12 декабря, состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Еще до начала данного этапа было известно, что украинская Александрия лишилась всех шансов на еврокубковую весну, а вот киевское Динамо упустило свои шансы в матче против Лугано, сыграв вничью.

Таким образом, по итогам группового этапа в 1/16 финала вышли 24 команды. Клубы, которые вышли с первого места, во время жеребьевки плей-офф получат статус сеяных, а те, которые заняли вторые места в группе - несеяных.

Сеяные: Севилья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтик, Арсенал, Порту, Эспаньол, Гент, Истанбул Башакшехир, Брага, Манчестер Юнайтед

Несеяные: АПОЭЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортинг, ЧФР Клуж, Айнтрахт Ф, Рейнджерс, Лудогорец, Вольфсбург, Рома, Вулверхэмптон, АЗ Алкмар

Кроме того, участие в Лиге Европы примут 8 команд, занявших третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Из этих клубов 4 команды с лучшими коэффициентами получили статус сеяных. Напомним, в Лигу Европы после группового этапа ЛЧ попал донецкий Шахтер.

Сеяные: Аякс, Бенфика, Интер, РБ Зальцбург

Несеяные: Брюгге, Байер, Олимпиакос, Шахтер

Отметим, что жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 16 декабря, в 13:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.