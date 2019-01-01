Стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап еврокубкового турнира, по итогам которого определились все команды, проходящие в следующую стадию.

Аталанта обыграла Шахтер и вышла в плей-офф ЛЧ Getty Images

В среду, 11 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф.

Так, по итогам шести туров с первого место в своих группах вышли следующие команды (сеяные): Барселона, Бавария, Ювентус, РБ Лейпциг, Ливерпуль, Манчестер Сити, ПСЖ, Валенсия.

Со второго места в своих группах вышли (несеяные): Челси, Боруссия Д, Лион, Наполи, Реал, Тоттенхэм, Аталанта, Атлетико Мадрид.

Помимо этого, по итогам группового этапа определились команды, которые продолжат свой путь в Лиге Европы (клубы, занявшие треть места в группах): Шахтер, РБ Зальцбург, Аякс, Бенфика, Брюгге, Олимпиакос, Байер и Интер.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря, в 13:00 по киевскому времени.

Результаты всех матчей группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.