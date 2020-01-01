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Гент - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Александрия сыграет с Гентом в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Гент - Александрия: прогноз букмекером
Гент - Александрия: прогноз букмекером
ФК Александрия

В четверг, 12 декабря, Александрия отправится в гости к Генту в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Генте на стадионе Геламко Арена.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия сыграла вничью с Гентом во Львове (1:1). В предстоящем поединке букмекеры уверены в победе бельгийского клуба.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.27, в то время как триумф гостей оценили в 11.50. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.60.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу бельгийцев в 1.24, а победу подопечных Шарана - в 15.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 5.25.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе хозяев поля, установив следующие котировки: победа Гента - 1.22, победа Александрии - 13.00, ничья - 5.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Александрия, Гент, букмекеры, Лига Европы, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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