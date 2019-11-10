Гент - Александрия: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Александрия сыграет с Гентом в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В четверг, 12 декабря, Александрия отправится в гости к Генту в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Генте на стадионе Геламко Арена.

Онлайн трансляция матча Гент - Александрия будет доступна в этой новости 12 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Гент, за который выступают три игрока национальной сборной Украины, уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. Бельгийский клуб имеет 9 очков в турнирной таблице группы I, выигрывая лишь 1 пункт у Вольфсбурга. Таким образом, для Гента данный поединок определит, с какого места клуб выйдет в следующий раунд соревнований.

А вот для Александрии уже все решено - подопечные Шарана утратили все шансы на еврокубковую весну и могут лишь претендовать на третье место в группе при удачном стечении обстоятельств (победа в Бельгии + Вольфсбург не должен проиграть Сент-Этьену).

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия сыграла вничью с Гентом во Львове (1:1). В предстоящем поединке букмекеры уверены в победе бельгийского клуба.

Последние игры Гента:

07.12.19. Гент - Зюлте-Варегем - (Лига Жюпиле)

04.12.19. Шарлеруа - Гент - 1:0 (Кубок Бельгии)

01.12.19. Кортрейк - Гент - 0:2 (Лига Жюпиле)

28.11.19. Сент-Этьен - Гент - 0:0 (групповой этап ЛЕ)

24.11.19. Гент - Антверпен - 1:1 (Лига Жюпиле)

Последние игры Александрии:

07.12.19. Александрия - Ворскла - (УПЛ)

01.12.19. Десна - Александрия - 2:0 (УПЛ)

28.11.19. Александрия - Вольфсбург - 0:1 (групповой этап ЛЕ)

23.11.19. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)

10.11.19. Олимпик - Александрия - 0:0 (УПЛ)