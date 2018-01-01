Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Александрия сыграет с Гентом в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В четверг, 12 декабря, Александрия отправится в гости к Генту в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Генте на стадионе Геламко Арена.

Где смотреть матч Гент - Александрия? В Украине данное противостояние в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.