Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Александрия сыграет с Гентом в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Гент - Александрия: где смотреть матч
Гент - Александрия: где смотреть матч
ФК Александрия

В четверг, 12 декабря, Александрия отправится в гости к Генту в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Генте на стадионе Геламко Арена.

Где смотреть матч Гент - Александрия? В Украине данное противостояние в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: Гент, Александрия, Лига Европы, где смотреть, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь