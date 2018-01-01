Динамо Киев - Лугано: где смотреть матч Лиги Европы

Динамо сыграет с Лугано в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет дома против Лугано в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч Динамо - Лугано? В Украине данное противостояние в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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