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Динамо Киев - Лугано: где смотреть матч Лиги Европы

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Динамо сыграет с Лугано в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Динамо - Лугано: где смотреть матч
Динамо - Лугано: где смотреть матч
ФК Динамо Киев

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет дома против Лугано в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч Динамо - Лугано? В Украине данное противостояние в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол, где смотреть
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