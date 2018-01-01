Динамо Киев - Лугано: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Динамо сыграет с Лугано в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет дома против Лугано в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Во втором туре текущего розыгрыша Лиги Европы Динамо и Лугано сыграли в нулевую ничью. В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1.25, в то время как триумф гостей оценили в 12.50. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.80.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Михайличенко в 1.22, а победу Лугано - в 15.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 5.80.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе хозяев поля, установив следующие котировки: победа Динамо - 1.22, победа Лугано - 13.00, ничья - 5.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.