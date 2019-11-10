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Динамо Киев - Лугано: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Динамо сыграет с Лугано в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Следите за этим противостояние в онлайн трансляции на нашем сайте.
Динамо - Лугано: онлайн трансляция матча
Динамо - Лугано: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет дома против Лугано в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Динамо - Лугано будет доступна в этой новости 12 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Лугано не выиграл ни одного матча в этой Лиге Европы и приедет в Киев немотивированным, тогда как киевлянам обязательно нужно выигрывать.

Перед последним туром подопечные Михайличенко находятся на третьем месте в турнирной таблице группы В, но победа с любым счетом выведет нашу команду в плей-офф, тогда как поражение или ничья будет означать завершение выступления в еврокубках.

Во втором туре текущего розыгрыша Лиги Европы Динамо и Лугано сыграли в нулевую ничью. В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“.

Последние игры Динамо:

08.12.19. Динамо Киев - Заря - (УПЛ)
01.12.19. Олимпик - Динамо Киев - 1:3 (УПЛ)
28.11.19. Мальме - Динамо Киев - 4:3 (групповой этап ЛЕ)
24.11.19. Динамо Киев - Мариуполь - 3:0 (УПЛ)
17.11.19. Динамо Киев - Оболонь-Бровар - 5:0 (товарищеский матч)

Последние игры Лугано:

07.12.19. Ксамакс - Лугано - (Швейцарская Суперлига)
01.12.19. Лугано - Серветт 1:0 (Швейцарская Суперлига)
28.11.19. Лугано - Копенгаген 0:1 (групповой этап ЛЕ)
24.11.19. Тун - Лугано 0:3 (Швейцарская Суперлига)
10.11.19. Лугано - Базель 0:3 (Швейцарская Суперлига)

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, онлайн трансляция, футбол
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