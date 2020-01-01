Бавария - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
В среду, 11 декабря, Бавария на своем поле сыграет против Тоттенхэма в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Во втором туре Бавария разгромила Тоттенхэм со счетом 7:2. В предстоящем противостоянии букмекеры также не сомневаются в победе мюнхенцев.
Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Баварии с коэффициентом 1.51, в то время как триумф гостей оценили в 5.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.60.
Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу немецкого коллектива в 1.47, а победу “шпор“ - в 6.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.60.
Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе подопечных Флика, установив следующие котировки: победа Баварии - 1.44, победа Тоттенхэма - 6.00, ничья - 4.75.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Бавария - Тоттенхэм, которая начнется 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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