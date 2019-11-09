Бавария - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария сыграет с Тоттенхэмом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 11 декабря, Бавария на своем поле сыграет против Тоттенхэма в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Онлайн трансляция матча Бавария - Тоттенхэм будет доступна в этой новости 11 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Оба команды уже гарантировали себе место в плей-офф, причем Бавария - с первого места в группе, а Тоттенхэм - со второго. На данный момент мюнхенский клуб является единственным в текущем розыгрыше еврокубкового турнира, который выиграл все матчи группового этапа.

Во втором туре Бавария разгромила Тоттенхэм со счетом 7:2. В предстоящем противостоянии букмекеры также не сомневаются в победе мюнхенцев.

Последние игры Баварии:

07.12.19. Боруссия М - Бавария - (Бундеслига)

30.11.19. Бавария - Байер - 1:2 (Бундеслига)

26.11.19. Црвена Звезда - Бавария - 0:6 (групповой этап ЛЧ)

23.11.19. Фортуна Дюссельдорф - Бавария - 0:4 (Бундеслига)

09.11.19. Бавария - Боруссия Д - 4:0 (Бундеслига)

Последние игры Тоттенхэма:

07.12.19. Тоттенхэм - Бернли - (АПЛ)

04.12.19. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

30.11.19. Тоттенхэм - Борнмут - 3:2 (АПЛ)

26.11.19. Тоттенхэм - Олимпиакос - 4:2 (групповой этап ЛЧ)

23.11.19. Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)