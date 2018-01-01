Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Барселона сыграет с Интером в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Интер - Барселона: прогноз букмекеров
Интер - Барселона: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 10 декабря, Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

В матче второго тура Барселона обыграла Интер со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу миланского клуба с коэффициентом 1.63, в то время как триумф гостей оценили в 4.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.30.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Конте в 1.60, а победу “сине-гранатовых“ - в 5.25. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.20.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе “нерадзурри“, установив следующие котировки: победа Интера - 1.61, победа Барселоны - 4.75, ничья - 4.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Барселона, Интер, букмекеры, Лига Чемпионов, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь