Интер - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона сыграет с Интером в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 10 декабря, Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

В матче второго тура Барселона обыграла Интер со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу миланского клуба с коэффициентом 1.63, в то время как триумф гостей оценили в 4.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.30.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Конте в 1.60, а победу “сине-гранатовых“ - в 5.25. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.20.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе “нерадзурри“, установив следующие котировки: победа Интера - 1.61, победа Барселоны - 4.75, ничья - 4.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.