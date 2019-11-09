Интер - Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона сыграет с Интером в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Следите за этим противостоянием в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 10 декабря, Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Онлайн трансляция матча Интер - Барселона будет доступна в этой новости 10 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Барселона досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы F, независимо от результата матча последнего тура. А вот для Интера эта встреча крайне важна, ведь у клуба столько же очков, сколько и у Боруссии Д.

В матче второго тура Барселона обыграла Интер со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.

Последние игры Интера:

06.12.19. Интер - Рома - (Серия А)

01.12.19. Интер - СПАЛ - 2:1 (Серия А)

27.11.19. Славия Прага - Интер - 1:3 (групповой этап ЛЧ)

23.11.19. Торино - Интер - 0:3 (Серия А)

09.11.19. Интер - Верона - 2:1 (Серия А)

Последние игры Барселоны:

07.12.19. Барселона - Мальорка - (Ла Лига)

01.12.19. Атлетико - Барселона - 0:1 (Ла Лига)

27.11.19. Барселона - Боруссия Д - 3:1 (групповой этап ЛЧ)

23.11.19. Леганес - Барселона - 1:2 (Ла Лига)

13.11.19. Картахена - Барселона - 0:2 (товарищеский матч)