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Зальцбург - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Ливерпуль сыграет с Зальцбургом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Зальцбург - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Зальцбург - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 10 декабря, Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.

Во втором туре еврокубкового турнира подопечные Клоппа обыграли австрийскую команду со счетом 4:3. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение “красным“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ливерпуля с коэффициентом 1.85, в то время как триумф хозяев поля оценили в 3.65. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Клоппа в 1.83, а победу Зальцбурга - в 3.70. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.20.

Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе “красных“, установив следующие котировки: победа Зальцбурга - 3.80, победа Ливерпуля - 1.80, ничья - 4.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Зальцбург - Ливерпуль, которая начнется 10 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: РБ Зальцбург, Зальцбург, Ливерпуль, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, Лига Чемпионов, футбол
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