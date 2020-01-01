Зальцбург - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.
Во втором туре еврокубкового турнира подопечные Клоппа обыграли австрийскую команду со счетом 4:3. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение “красным“.
Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ливерпуля с коэффициентом 1.85, в то время как триумф хозяев поля оценили в 3.65. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.20.
Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Клоппа в 1.83, а победу Зальцбурга - в 3.70. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.20.
Специалисты из конторы bet365 также не сомневаются в преимуществе “красных“, установив следующие котировки: победа Зальцбурга - 3.80, победа Ливерпуля - 1.80, ничья - 4.20.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Зальцбург - Ливерпуль, которая начнется 10 декабря в 19:55 по киевскому времени.
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