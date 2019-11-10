Зальцбург - Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.
Онлайн трансляция матча Зальцбург - Ливерпуль будет доступна в этой новости 10 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.
Этот матч станет решающим для обеих команд в борьбе за место в плей-офф. Ливерпуль на данный момент лидирует в турнирной таблице группы Е, однако отрыв от Наполи составляет 1 балл, а от Зальцбурга - 3 пункта.
Ливерпуль точно выйдет в следующий раунд, если выиграет или сыграет вничью. В случае поражения “красные“ выйдут в плей-офф только, если в параллельном матче Наполи уступит Генку. Зальцбург же устроит только победа в предстоящем матче.
Во втором туре еврокубкового турнира подопечные Клоппа обыграли австрийскую команду со счетом 4:3. В матче шестого тура букмекеры отдают предпочтение гостям поля.
Последние игры Зальцбурга:
07.12.19. Зальцбург - ВСГ Ваттанс - (Австрийская бундеслига)
01.12.19. Адмира - Зальцбург - 1:1 (Австрийская бундеслига)
27.11.19. Генк - Зальцбург - 1:4 (групповой этап ЛЧ)
23.11.19. Зальцбург - Санкт-Пельтен - 2:2 (Австрийская бундеслига)
10.11.19. Вольфсбергер - Зальцбург - 0:3 (Австрийская бундеслига)
Последние игры Ливерпуля:
07.12.19. Борнмут - Ливерпуль - (АПЛ)
04.12.19. Ливерпуль - Эвертон - 5:2 (АПЛ)
30.11.19. Ливерпуль - Брайтон - 2:1 (АПЛ)
27.11.19. Ливерпуль - Наполи - 1:1 (групповой этап ЛЧ)
23.11.19. Кристал Пэлас - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)
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