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Зальцбург - Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль сыграет с Зальцбургом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Следите за этим противостоянием в онлайн трансляции на нашем сайте.
Зальцбург - Ливерпуль: онлайн трансляция матча
Зальцбург - Ливерпуль: онлайн трансляция матча

Во вторник, 10 декабря, Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.

Онлайн трансляция матча Зальцбург - Ливерпуль будет доступна в этой новости 10 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Этот матч станет решающим для обеих команд в борьбе за место в плей-офф. Ливерпуль на данный момент лидирует в турнирной таблице группы Е, однако отрыв от Наполи составляет 1 балл, а от Зальцбурга - 3 пункта.

Ливерпуль точно выйдет в следующий раунд, если выиграет или сыграет вничью. В случае поражения “красные“ выйдут в плей-офф только, если в параллельном матче Наполи уступит Генку. Зальцбург же устроит только победа в предстоящем матче.

Во втором туре еврокубкового турнира подопечные Клоппа обыграли австрийскую команду со счетом 4:3. В матче шестого тура букмекеры отдают предпочтение гостям поля.

Последние игры Зальцбурга:

07.12.19. Зальцбург - ВСГ Ваттанс - (Австрийская бундеслига)
01.12.19. Адмира - Зальцбург - 1:1 (Австрийская бундеслига)
27.11.19. Генк - Зальцбург - 1:4 (групповой этап ЛЧ)
23.11.19. Зальцбург - Санкт-Пельтен - 2:2 (Австрийская бундеслига)
10.11.19. Вольфсбергер  - Зальцбург - 0:3 (Австрийская бундеслига)

Последние игры Ливерпуля:

07.12.19. Борнмут - Ливерпуль - (АПЛ)
04.12.19. Ливерпуль - Эвертон - 5:2 (АПЛ)
30.11.19. Ливерпуль - Брайтон - 2:1 (АПЛ)
27.11.19. Ливерпуль - Наполи - 1:1 (групповой этап ЛЧ)
23.11.19. Кристал Пэлас - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

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Теги: РБ Зальцбург, Зальцбург, Ливерпуль, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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