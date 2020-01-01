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Шахтер - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер сыграет с Аталантой в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот матч в прямом эфире.
Шахтер - Аталанта: где смотреть матч
Шахтер - Аталанта: где смотреть матч
Getty Images

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты из Бергамо. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

Где смотреть матч Шахтер - Аталанта? В Украине данное противостояние в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также телетрансляцию будет вести канал Матч ТВ (Россия).

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, где смотреть, Лига Чемпионов, футбол
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