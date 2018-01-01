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Шахтер - Аталанта: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Шахтер сыграет с Аталантой в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров
Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты из Бергамо. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

В матче второго тура Шахтер уже играл с Аталантой, и в том поединке подопечные Каштру вырвали победу со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры оценивают шансы обеих команд почти как равные.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 2.55, в то время как триумф гостей оценили в 2.65. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу хозяев поля в 2.50, а победу клуба из Бергамо - в 2.55. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.70.

Специалисты из конторы bet365 также оценивают шансы команды практически одинаково: победа Шахтера - 2.50, победа Аталанты - 2.60, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, букмекеры, Лига Чемпионов, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, футбол
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