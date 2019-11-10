Шахтер - Аталанта: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Аталантой в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты из Бергамо. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта будет доступна в этой новости 11 декабря, начиная с 19:55 по киевскому времени.

И Шахтеру, и Аталанте в этом противостоянии нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице группы С, однако отрыв от Динамо З составляет 1 балл, а от Аталанты - 2 пункта.

Фактически, в случае победы, “горняки“ гарантируют себе путевку в плей-офф, а в случае ничейного результата все будет зависеть от исхода матча между Манчестер Сити и Динамо Загреб. В случае, если “оранжево-черные“ проиграют Аталанте, то попадут в Лигу Европы, если “горожане“ не проиграют хорватам.

Аталанте же для выхода в плей-офф нужна только победа над Шахтером и победа или ничья Манчестер Сити в поединке с загребским Динамо.

Отметим, что в матче второго тура Шахтер уже играл с Аталантой, и в том поединке подопечные Каштру вырвали победу со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры оценивают шансы обеих команд почти как равные.

Последние игры Шахтера:

06.12.19. Шахтер - Олимпик - (УПЛ)

01.12.19. Мариуполь - Шахтер Донецк - 1:1 (УПЛ)

26.11.19. Манчестер Сити - Шахтер Донецк - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

22.11.19. Шахтер Донецк - Львов - 4:1 (УПЛ)

10.11.19. Шахтер Донецк - Динамо Киев - 1:0 (УПЛ)

Последние игры Аталанты:

07.12.19. Аталанта - Верона - (Серия А)

30.11.19. Брешия - Аталанта - 0:3 (Серия А)

26.11.19. Аталанта - Динамо Загреб - 2:0 (групповой этап ЛЧ)

23.11.19. Аталанта - Ювентус - 1:3 (Серия А)

10.11.19. Сампдория - Аталанта - 0:0 (Серия А)