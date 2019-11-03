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Динамо Киев - Заря: онлайн трансляция матча УПЛ

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Киевское Динамо примет Зарю в матче чемпионата Украины. Следите за событиями противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Динамо - Заря: онлайн трансляция матча
Динамо - Заря: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8 декабря, киевское Динамо сыграет с луганской Зарей в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Динамо - Заря будет доступна в этой новости 8 декабря, начиная с 17:00 по киевскому времени.

По итогам 16-ти туров киевляне занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 33 очка. Заря идет на третьем месте, набрав 31 балл. Так что для обеих команд этот поединок крайне важен в турнирном плане.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния являются подопечные Михайличенко.

Последние игры Динамо:

01.12.19. Олимпик - Динамо Киев - 1:3 (УПЛ)
28.11.19. Мальме - Динамо Киев - 4:3 (групповой этап ЛЕ)
24.11.19. Динамо Киев - Мариуполь - 3:0 (УПЛ)
17.11.19. Динамо Киев - Оболонь-Бровар - 5:0 (товарищеский матч)
10.11.19. Шахтер Донецк - Динамо Киев - 1:0 (УПЛ)

Последние игры Зари:

30.11.19. Заря - Карпаты - 2:0 (УПЛ)
23.11.19. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)
17.11.19. Днепр-1 - Заря - 2:2 (товарищеский матч)
10.11.19. Заря - Колос - 2:0 (УПЛ)
03.11.19. Днепр-1 - Заря - 1:4 (УПЛ)

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Заря, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, онлайн трансляция
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