Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

В центральном матче 16-го тура АПЛ состоится манчестерское дерби. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 7 декабря, в центральном матче 16-го тура чемпионата Англии состоится манчестерское дерби - Манчестер Сити примет Манчестер Юнайтед. Поединок состоится на стадионе Этихад.

В своей истории команды встречались 179 раз. “Горожане“ побеждали в 53 поединках, а “красные дьяволы“ - в 74. Еще 52 встречи завершились вничью. Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры уверены в победе подопечных Гвардиолы.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на Манчестер Сити с коэффициентом 1.31, в то время как триумф подопечных Сульшера оценили в 9.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 6.00.

Схожего мнения придерживаются эксперты из William Hill, которые принимают ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1.28, а на “красных дьяволов“ - 11.00. Ничью здесь оценили в 5.50.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.30, Манчестер Юнайтед - 10.00, ничья - 5.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которая начнется 7 декабря в 19:30 по киевскому времени.