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Барселона дожала Леганес

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Каталонцы в гостях вырвали победу.
Леганес - Барселона
Леганес - Барселона
Getty Images

В поединке тринадцатого тура испанской Ла Лиги Леганес в домашнем матче не сумел удержать ничью с Барселоной (1:2).

Каталонцы пропустили первыми. На 12 минуте матча забитым голом отличился Эн-Несири. Однако, во втором тайме каталонский клуб активизировался. Счет сравнял Луис Суарес, а на 79 минуте победный гол забил Артуро Видаль.

Леганес - Барселона 1:2

Голы: Эн-Несири, 12 – Суарес, 53, Видаль, 79.

Леганес: Куэльяр – Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сиовас, Силва – Оскар Родригес (Эрасо, 61), Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Брайтвайте – Эн-Несири.

Барселона: Тер Штеген – Ваге, Пике, Умтити, Фирпо – Де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57) – Дембеле, Месси, Гризманн (Видаль, 57) – Суарес.

Предупреждения: Меса – Бускетс, Видаль.

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Теги: Барселона, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Испания, футбол
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