Мальме - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, Мальме примет киевское Динамо в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мальме на стадионе Сведбанк.
В рамках текущего розыгрыша команды встречались в первом туре. Тогда киевляне одержали минимальную победу (1:0). В предстоящем поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение шведскому клубу.
Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу Мальме с коэффициентом 2.70, в то время как триумф подопечных Михайличенко оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.
Букмекеры из William Hill вовсе оценили шансы на победу обеих команд одинаково, установив коэффициент 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Мальме - 2.55, победа Динамо - 2.80, ничья - 3.20.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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