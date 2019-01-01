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Мальме - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Мальме примет киевское Динамо в матче группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Мальме - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
Мальме - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

В четверг, 28 ноября, Мальме примет киевское Динамо в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мальме на стадионе Сведбанк.

В рамках текущего розыгрыша команды встречались в первом туре. Тогда киевляне одержали минимальную победу (1:0). В предстоящем поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение шведскому клубу.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу Мальме с коэффициентом 2.70, в то время как триумф подопечных Михайличенко оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.

Букмекеры из William Hill вовсе оценили шансы на победу обеих команд одинаково, установив коэффициент 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Мальме - 2.55, победа Динамо - 2.80, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, футбол, прогноз букмекеров
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