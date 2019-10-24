Мальме - Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, Мальме примет киевское Динамо в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится в Мальме на стадионе Сведбанк.
Онлайн трансляция матча Мальме - Динамо будет доступна в этой новости 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
Украинский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице группы В, имея 6 очков после 4-х туров. Мальме же находится на третьей позиции в квартете, набрав 5 очков.
Всего в своей истории команды встречались трижды - по одной победе у Динамо и Мальме, и одна встреча завершилась вничью. В рамках текущего розыгрыша команды встречались в первом туре. Тогда киевляне одержали минимальную победу (1:0).
В предстоящем поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение шведскому клубу.
Последние встречи Мальме:
10.11.19. Варнамо - Мальме - 0:2 (Кубок Швеции)
07.11.19. Лугано - Мальме - 0:0 (групповой этап ЛЕ)
02.11.19. Эребру - Мальме - 0:5 (чемпионат Швеции)
28.10.19. Мальме - АИК - 2:0 (чемпионат Швеции)
24.10.19. Мальме - Лугано - 2:1 (групповой этап ЛЕ)
Последние встречи Динамо:
24.11.19. Динамо Киев - Мариуполь - 3:0 (УПЛ)
17.11.19. Динамо Киев - Оболонь-Бровар - 5:0 (товарищеский матч)
10.11.19. Шахтер - Динамо Киев - 1:0 (УПЛ)
07.11.19. Копенгаген - Динамо - 1:1 (групповой этап ЛЕ)
03.11.19. Динамо Киев - ФК Львов - 4:0 (УПЛ)
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