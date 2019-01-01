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Александрия - Вольфсбург: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Александрия примет Вольфсбург в матче группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Александрия - Вольфсбург: прогноз и ставки букмекеров
Александрия - Вольфсбург: прогноз и ставки букмекеров
ФК Александрия

В четверг, 28 ноября, Александрия примет Вольфсбург в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

В первом туре текущего розыгрыша турнира немецкий клуб уверенно обыграл Александрию со счетом 3:1. В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом гостей поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Шарана с коэффициентом 5.20, в то время как триумф Вольфсбурга оценили в 1.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “волков“ в 1.60. На победу украинского клуба можно поставить с коэффициентом 5.25, а на ничью - 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Александрии - 5.25, победа Вольфсбурга - 1.57, ничья - 4.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Александрия, Вольфсбург, Лига Европы, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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