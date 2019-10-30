Александрия - Вольфсбург: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Александрия примет Вольфсбург в матче группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями противостояния в нашей онлайн трансляции.

В четверг, 28 ноября, Александрия примет Вольфсбург в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

Онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург будет доступна в этой новости 28 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Украинский клуб на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице группы I, имея 3 балла после 4-х туров. Вольфсбург же занимает второе место в квартете, набрав 5 очков.

В своей истории команды встречались один раз - в первом туре текущего розыгрыша турнира немецкий клуб уверенно обыграл Александрию со счетом 3:1. В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом гостей поля.

Последние матчи Александрии:

23.11.19. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)

10.11.19. Олимпик - Александрия - 0:0 (УПЛ)

07.11.19. Александрия - Сент-Этьен - 2:2 (групповой этап ЛЕ)

03.11.19. Александрия - Мариуполь - 3:1 (УПЛ)

30.10.19. Александрия - Заря - 1:1 / 5:4 по пен. (Кубок Украины)

Последние матчи Вольфсбурга:

23.11.19. Айнтрахт Ф - Вольфсбург - 0:2 (Бундеслига)

10.11.19. Вольфсбург - Байер - 0:2 (Бундеслига)

07.11.19. Вольфсбург - Гент - 1:3 (групповой этап ЛЕ)

02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)

30.10.19. Вольфсбург - РБ Лейпциг - 1:6 (Кубок Германии)