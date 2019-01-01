Ливерпуль - Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ливерпуль примет Наполи в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В среду, 27 ноября, Ливерпуль примет Наполи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

В рамках текущего розыгрыша ЛЧ команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда итальянский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1.55, в то время как триумф неаполитанцев оценили в 5.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “красных“ в 1.53. На победу подопечных Анчелотти можно поставить с коэффициентом 5.50, а на ничью - 4.33.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ливерпуля - 1.50, победа Наполи - 6.00, ничья - 4.33.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи, которая начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.