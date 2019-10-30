Ливерпуль - Наполи: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Ливерпуль примет дортмундскую Наполи в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 27 ноября, Ливерпуль примет Наполи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Наполи будет доступна в этой новости 27 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы Е, имея 9 очков после 4 туров. Неаполитанцы находятся на второй позиции, проигрывая “красным“ всего лишь 1 балл.

В своей истории команды встречались уже 5 раз, из которых и Ливерпуль, и Наполи выиграли по две встречи. Еще один поединок завершился вничью.

В рамках текущего розыгрыша ЛЧ команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда итальянский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Последние матчи Ливерпуля:

23.11.19. Кристал Пэлас - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

10.11.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 (АПЛ)

05.11.19. Ливерпуль - Генк - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Астон Вилла - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

30.10.19. Ливерпуль - Арсенал - 5:5 / 5:4 по пен. (Кубок английской Лиги)

Последние игры Наполи:

23.11.19. Милан - Наполи - 1:1 (Серия А)

09.11.19. Наполи - Дженоа - 0:0 (Серия А)

05.11.19. Наполи - Ред Булл Зальцбург - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Рома - Наполи - 2:1 (Серия А)

30.10.19. Наполи - Аталанта - 2:2 (Серия А)