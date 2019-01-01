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Барселона - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Барселона примет дортмундскую Боруссию в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Барселона - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров
Барселона - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В среду, 27 ноября, каталонская Барселона примет дортмундскую Боруссию в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

В рамках текущего розыгрыша ЛЧ команды уже встречались в первом туре. Тот поединок завершился вничью (0:0). В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 1.62, в то время как триумф дортмундцев оценили в 4.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “сине-гранатовых“ в 1.60. На победу подопечных Фавра можно поставить с коэффициентом 5.00, а на ничью - 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Барселоны - 1.61, победа Боруссии - 5.00, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Боруссия Д, которая начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Барселона, Боруссия, Боруссия Д, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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